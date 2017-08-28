Глава ЕП предложил выделить Ливии средства на решение миграционного вопроса

Председатель Европарламента Антонио Таяни предложил Евросоюзу выделить Ливии 6 миллиардов евро в целях решения острейшей миграционной проблемы, а также разработать долгосрочную стратегию европейских инвестиций в Африке на общую сумму 50-60 миллиардов евро, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Европа выделила Турции 6 миллиардов, чтобы закрыть балканский маршрут. Так вот, пришло время сделать то же самое с Ливией: давайте сразу дадим Ливии 6 миллиардов евро, а затем будем инвестировать в комплексную стратегию по Африке", — заявил глава ЕП в интервью, которое в понедельник опубликовала римская газета la Repubblica. По словам Таяни, выделение этих средств Евросоюзом способствовало бы достижению согласия между различными центрами силы, существующими сегодня в Ливии. "Генерал (Халифа) Хафтар мог бы стать главой ливийских вооруженных сил, а премьер (Фаез) Саррадж смог бы сохранить политическое лидерство. Но (в процесс) были бы также вовлечены все племена, в особенности те, что населяют юг страны", — указал он в этой связи.