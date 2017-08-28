В Китае после схода оползня пропали без вести 25 человек

В результате схода оползня в городском округе Бицзе китайской провинции Гуйчжоу без вести пропали 25 человек, официально подтверждена гибель двоих местных жителей. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом на своей странице в Twitter сообщает «Синьхуа». Момент обрушения горной породы и схода оползня на жилые дома и другие постройки снял один из очевидцев.