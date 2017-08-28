Парламентарии Армении и Арцаха обсудили вопросы контрольной функции парламента

Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян принял делегацию постоянной комиссии парламента Республики Армения по финансово-кредитным и бюджетным вопросам во главе с председателем комиссии Гагиком Минасяном.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью НС Арцаха, во встрече принял участие также председатель постоянной комиссии НС Республики Арцах по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению Руслан Исраелян.

Приветствуя коллег из НС Республики Армения, Ашот Гулян отметил, что совместные работы комиссий являются важнейшей составляющей межпарламентского сотрудничества, благодаря которой обмен законодательным опытом проводится эффективно.

В свою очередь Гагик Минасян подчеркнул, что согласно договоренности двух парламентов, они находятся в Степанакерте с целью обсуждения механизмов выполнения контрольной функции парламента и представляющих взаимный интерес вопросов управления общественными финансами.

Собеседники отметили важность инициатив, направленных на информирование законодателей Арцаха о международном опыте в этой сфере через парламентские каналы Армении.

Затем встреча продолжилась в расширенном составе в малом зале Национального собрания с участием членов постоянной комиссии парламента Республики Арцах по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению и депутатов.

На повестке совместного обсуждения парламентариев двух армянских государств были вопросы, касающиеся постзаконодательного контроля, бюджетного офиса, аудиторской палаты и программного бюджетирования.