Сборная Армении по дзюдо готовится к первенству мира



Сборная Армении по дзюдо готовится к первенству мира. Как передает «Арменпресс» , после сборов, которые пройдут в венгерском городе Дунаварсан, сборная Армении по дзюдо 28-31-го августа примет участие в первенстве мира, которое пройдет в Будапеште.