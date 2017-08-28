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Сборная Армении по дзюдо готовится к первенству мира


Сборная Армении по дзюдо готовится к первенству мира. Как передает «Арменпресс», после сборов, которые пройдут в венгерском городе Дунаварсан, сборная Армении по дзюдо 28-31-го августа примет участие в первенстве мира, которое пройдет в Будапеште.

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