Раскопки в Дадиванке обещают интересные открытия

В рамках проекта реставрации одной из церквей монастырского комплекса Дадиванк в Арцахе начался процесс археологических раскопок, которые продлятся 10 дней. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник экспедиции в Тигранакерте Амлет Петросян. По его словам, раскопки в Дадиванке велись сегментарно, с 2007 года, однако с археологической точки зрения, они пока не исследованы.

«Южная стена малой купольной церкви, представляющей архитектурный интерес, дала трещину, и необходимо проверить ее основания. В ходе исследования под южной стеной обнаружен подземный ход, который тянется по всей длине стены. Сейчас мы ведем раскопки именно там, однако, пока не сориентировались в том, что это представляет собой»,- сказал начальник экспедиции в Тигранакерте Амлет Петросян. По его словам, если вопрос не разъяснится в ходе указанных раскопок, то, они будут вестись вновь и на других участках.

По его словам, здесь все еще работает малая экспедиция, в составе Татьяны Варданесовой, Амлета Петросяна и архитектора реставрационных работ в Дадиванке Самвела Айвазяна.

Дадиванк или Хутаванк - армянский монастырь IX—XIII вв., расположенный в полукилометре к северу от реки Тертер в Нагорном Карабахе. Первое название связано с именем Св. Дади, который проповедовал христианство на западе Армении и был учеником апостола Фаддея - одного из семидесяти учеников Христа. По преданию монастырь был построен над его могилой.

Первое святилище на могиле погибшего в I веке н. э. Св. Дади было построено в раннем Средневековье.

Первые упоминания монастыря относятся к IX веку.

В первой половине XIII века монастырские сооружения, разрушенные до основания сельджуками, были восстановлены, появились новые постройки. Это время считается периодом расцвета монастыря. В 1214 году Арзухатун Арцруни, супругой Вахтанга Тагаворазна, была возведена соборная церковь монастыря, первой половиной века также датирован притвор-часовня епископа Григора.

До конца XVIII века монастырь являлся крупным культурно-религиозным центром, обслуживало его большое селение Хут.

Начиная с XVII века, монастырь начинает терять свои земли, население десятков соседних деревень, в том числе и принадлежащих монастырю, было насильственно переселено в Персию. В конце XVIII века 300 семей покинули Хут и переселились в Эриванскую губернию.

В XIX веке монастырь окончательно опустел. Посетивший монастырь в середине века архиепископ Саргис Джалалянц описывал руины, которые «служили укрытием для разбойников, совершавших набеги на Арцах» (в конце XVIII века по приглашению Ибрагим хана на территории монастыря поселились курды и айрумы). Древние святилища были превращены в пастбища «для стад овец и скота». Перед погребами и комнатами раскинулись заброшенные обширные сады, где ещё продолжают расти уже одичавшие плодовые деревья.

После присоединения Восточной Армении к России, в 1830-е годы митрополит Багдасар Гасан-Джалалян начал движение по возвращению монастыря церкви, поддержанное позже католикосом всех армян Нерсесом V и новым настоятелем монастыря иереем Аствацатуром. В начале 1910-х годов управляющим монастырских владений был назначен житель Тифлиса, Левон Микаэлович Тер-Аветикян, который, собрав необходимые документы, обратился в суд. Вопреки положительному для монастыря постановлению суда кочевники долгое время не желали покидать присвоенные земли. Однако к 1917 году Тер-Аветикяну удалось добиться передачи монастырю многочисленных пастбищ.

С установлением советской власти все монастырские владения были национализированы, а Дадиванк был передан в подчинение азербайджанским властям и вновь обезлюдел. В 1924 году, Смбат Тер-Аветисян побывавший в монастыре отмечал, что местные кочевники превратили храм в загон для скота и беспощадно портят его кладоискательством.

Вскоре после перехода контроля над монастырём к Нагорно-Карабахской Республике в марте 1993 года, здесь были начаты реставрационные работы на средства Армянской Апостольской Церкви и государства. Работы продолжаются до сих пор.

В 1994 г. Дадиванк был вновь освящён и в настоящее время является действующим монастырем Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви.

21 июля 2007 года в Дадиванке были произведены раскопки, в результате которых под стелой возле алтаря были обнаружены мощи святого Дади.[ По словам предводителя Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископа Паргева Србазана, находка имеет общехристианское значение, является величайшим событием для христиан всего мира.