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Президент Армении Серж Саргсян принял Артура Алексаняна и Максима Манукяна


Президент Армении Серж Саргсян принял 28-го августа трехкратного чемпиона мира и Европы, бронзового призера Олимпийских игр, золотого медалиста Летних олимпийских игр 2016 года Артура Алексаняна и чемпиона мира Максима Манукяна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, на встрече также присутствовали  главный тренер армянской сборной Левон Джулфалакян и министр спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян. 

Президент Армении поздравил спортсменов с блестящими результатами, поблагодарив за моменты радости и гордости, доставленные народу.  Он подчеркнул важность того факта, что своими победами спортсмены становятся примером для детей и других молодых людей, которые воодушевляются и стремятся стать на них похожими, становясь более трудолюбивыми и целеустремленными. 

В ходе встречи Саргсян поинтересовался у Джулфалакяна и Ростомяна процессом работы над созданием благоприятных условий для развития борьбы как вида спорта, выразив готовность оказать содействие в их реализации.

Участники встречи поблагодарили президента за постоянное внимание к развитию спорта и спортсменам, подчеркнув, что это воодушевляет еще больше, обязывая достигать новых высот.

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