Министр иностранных дел Армении принял вице-мэра Марселя

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 28-го августа принял вице-мэра Марселя Дидье Паракяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя гостя, Эдвард Налбандян с удовлетворением констатировал, что сотрудничество между органами местного самоуправления играет важную роль в развитии привилегированных отношений между Арменией и Францией.

В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов, касающихся армяно-французского децентрализованного сотрудничества.

Обоюдно была отмечена важность эффективной деятельности Генерального консульства Республики Армения в Марселе.

Собеседники коснулись проведения армяно-французских форумов децентрализованного сотрудничества, отметив, что они являются хорошей платформой для претворения в жизнь программ в сфере децентрализованного сотрудничества и разработки новых проектов.