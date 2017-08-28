Генсек НАТО заявил, что Евросоюз не справится без альянса

Европейский союз с точки зрения безопасности зависим и не справится без НАТО. Такое мнение высказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном в понедельник газетой "Речь Посполита", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Касаясь общей европейской политики обороны, Столтенберг указал, что она должна быть "не конкуренцией для НАТО, а дополнением". "Мы хотим иметь больше европейских сил, современных возможностей, повысить расходы на оборону, - сказал он. - Но мы должны избегать дублирования, создания европейских командований или европейской армии, а также риторики, что Европа справится без НАТО". "НАТО - гарант коллективной обороны, и Европа от нее зависит", - полагает генсек.





