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Тейлор Свифт вылезла из могилы и облачилась в BDSM-наряд в новом клипе


Американская певица Тейлор Свифт выпустила второй клип на песню Look What You Made Me Do. Премьера видео состоялась на премии MTV Video Music Awards, ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В клипе артистка, в частности, вылезает из могилы в образе зомби, грабит банк, командует толпой полуголых девушек в BDSM-костюме, отрезает бензопилой крыло самолета и принимает ванну из драгоценностей. Сингл войдет в альбом Свифт Reputation, релиз которого состоится 10 ноября.



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