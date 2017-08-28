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Французская актриса Мирей Дарк скончалась в возрасте 79 лет


Французская актриса и модель Мирей Дарк скончалась в ночь на понедельник на 80-м году жизни, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Фильмография Дарк насчитывает несколько десятков кинолент, многие помнят ее по фильму "Высокий блондин в черном ботинке", где она исполнила главную женскую роль.

На протяжении 15 лет Дарк была спутницей звезды французского кинематографа Алена Делона, однако их отношения официально так и не были зарегистрированы.

В последние годы актриса страдала от серьезных проблем со здоровьем, в частности, перенесла три кровоизлияния в мозг и две операции на сердце.

 

 



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