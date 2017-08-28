Все страны учитывают интересы других государств: политолог – в ответ на заявление посла США в Армении Ричарда Миллса

Все страны учитывают интересы других государств. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал политолог Александр Искандарян, комментируя заявление посла США в Армении Ричарда Миллса о том, что США хотят быть уверены в том, что Армения в состоянии принимать суверенные решения. Как сказал политолог Александр Искандарян, интересы других государств учитывают все страны, и даже США зависят от других стран.

«Например, во многих вопросах США вынуждены учитывать интересы Саудовской Аравии. Нет такой страны, которая не считалась бы с интересами своих партнеров и союзников, и не имела бы зависимости от других стран»,- сказал политолог Александр Искандарян.

По его словам, все страны оценивают геополитическую ситуацию, пытаются учесть интересы сверхдержав, оценить свои возможности. «Суверенитет Армении состоит в том, что она умеет оценить интересы сверхдержав, и соответственно определять свою политику. По сей день Армении удается сохранить хорошие отношения с РФ, США, Грузией и др.»,- сказал политолог Александр Искандарян.