Около 6,8 млн человек в Техасе, это около четверти населения самого большого штата в США, пострадали от удара урагана "Харви", который обрушился на побережье соединенных Штатов в ночь на субботу. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил в понедельник телеканал ABC News.

Жертвами стихии стали три человека.

Регион переживает серьезные подтопления из-за ливневых дождей. Согласно данным метеорологов, в крупнейшем городе штата Хьюстоне и его пригородах может выпасть рекордное количество осадков - около 130 см.

Представители властей просят людей, находящихся в безопасности, оставаться на местах и не пытаться перемещаться по залитым водой улицам. Власти также призвали владельцев лодок оказать помощь в спасательных операциях.

Американские СМИ отмечают, что последствия урагана в Техасе уже превзошли худшие ожидания властей и метеорологов. В свою очередь некоторые ученые заявили о роли изменения климата в силе урагана и количестве осадков. Они призвали власти принять меры по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу для предотвращения дальнейших катастроф.

Ураган "Харви" обрушился на побережье Техаса в ночь на субботу 26 августа. Максимальная скорость ветра достигала 215 км/ч. Более 300 тыс. человек остались без электричества, разрушены множество домов, три человека погибли, в штате введен режим стихийного бедствия.

Пока власти США не дают предварительных оценок ущерба от урагана. На настоящий момент самым разрушительным ураганом в истории штата стала "Катрина", в 2005 году практически разрушившая город Новый Орлеан и унесшая свыше 1,8 тыс. жизней. Материальный ущерб тогда составил $125 млрд.