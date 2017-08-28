В Ереване горит завод «Наирит»: на место выехали 9 боевых расчетов /дополняется/

28-го августа на территории завода «Наирит» в Ереване вспыхнул пожар. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место происшествия выехали пожарныв-спасатели.

«Позже будут предоставлены дополнительные сведения», – говорится в сообщении МЧС Армении.

13:37. По официальным сведениям МЧС Армении, в 13:10 28-го августа поступил сигнал о том, что на территории завода «Наирит» в Ереване вспыхнул пожар. Пожару присвоена вторая категория сложности. На место происшествия выехали 6 боевых расчетов.

По новым официальным сведениям МЧС Армении, пожару присвоена третья категория сложности. На место происшествия выехали 9 боевых расчетов.