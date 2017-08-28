Крупнейший в Европе карнавал в Ноттинг-Хилле

Каждый год в конце августа в лондонском районе Ноттинг-Хилл проводится карнавал, который считается самым большим в Европе и вторым по размаху в мире после Рио-де-Жанейро, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

История карнавала восходит к 1960-м годам, когда общины выходцев из стран Карибского бассейна собирались в районе Ноттинг-хилл. Лозунгом первых карнавалов был "Свобода народа рождает его искусство".

Представители британской афро-карибской общины играют и поныне ведущую роль на карнавале.

Наряды для карнавала готовят весь год.

Первый день карнавала традиционно называется "детским". Сотни детей и подростков принимают участие в шествии, которое начинается в 9 часов утра и продолжается до вечера.

По традиции воскресенье - день семейного посещения карнавала.