Экс-глава МИД Ирана скончался в больнице Измира

Бывший глава МИД Ирана Ибрахим Язди (Ebrahim Yazdi) скончался в больнице турецкого города Измир. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на родственников политика.

По данным агентства, восемь месяцев назад Язди была сделана операция в связи с раком простаты. Сообщается, что операция проводилась в турецкой больнице после того, как американские власти отказали иранскому политику в выдачи визы из-за введенного президентом США Дональдом Трампом нового иммиграционного указа.

Сообщается, что две недели назад экс-глава МИД Ирана был госпитализирован в больницу Измира из-за ухудшения состояния после операции.

Как отмечает агентство, Язди стал первым премьер-министром Ирана после исламской революции 1979 года, в результате которой прекратила свое существование монархическая форма правления.