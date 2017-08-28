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Де Мистура прибыл в Тегеран и проводит встречи по вопросу Сирии


Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибыл в Тегеран для встреч по сирийскому вопросу с официальными лицами ИРИ. Как передает Арменпресс, об этом сообщило иранское государственное телевидение.

По его данным, де Мистура в настоящее время встречается с замглавы МИД Ирана Хоссейном Джабери Ансари для обсуждения последних событий по сирийской теме и переговоров в Астане.

Позднее в понедельник он встретится с главой МИД Мохаммедом Джавадом Зарифом и иранской командой, участвующей в астанинском процессе.

Шестой раунд переговоров в Астане по Сирии запланирован на вторую декаду сентября. Предыдущая пятая международная встреча по урегулированию кризиса в Сирии, на которой обсуждались параметры зон деэскалации, состоялась в Астане 4-5 июля.

 



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