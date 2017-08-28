Аккредитованные в Лос-Анджелесе иностранные дипломаты посмотрели фильм «Обещание», посвященный Геноциду армян

При поддержке Общинного совета, генеральное консульство Армении в Лос-Анджелесе 28-го августа организовало просмотр фильма «Обещание» («The Promise»), посвященного Геноциду армян. На показе присутствовали аккредитованные в Лос-Анджелесе иностранные дипломаты, члены международных организаций по правам человека, ученые, представители института«The Promise», основанного в Калифорнийском университете.

Приветствуя гостей, консул Армелла Шакарян отметила, что процесс признания Геноцида армян значительно прогрессирует – благодаря совместным усилилям Армении и диаспоры, и немалая заслуга в этом принадлежит армянской общине США. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении..

Директор института«The Promise», основанного в Калифорнийском университете , Асли Бали сказал, что их основная цель – осуществление миссии фильма «The Promise», а именно, подготовка поколения юристов, занимающихся правами чеовека, которые последовательно будут заниматься достижением справедливого правосудия и ответственности.

Как сообщалось ранее, на прибыль в 20 млн долларов от фильма «Обещание» в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе будет основан Институт по правам человека. «Институт по правам человека «Обещание» станет нашей школой права и передовым звеном в области образования в данной сфере»,- сказала декан Школы права Калифорнийского университета Дженифер Мнукин. По ее словам, дар в размере 20 млн долларов стал самым крупным грантом, который Школа права Калифорнийского университета получала когда-либо на подобные цели.

«Многие люди не знают о Геноциде армян. 102 года пропагандировалось непризнание. Мы надеемся, что мрак в этом вопросе рассеется, и мы сможем стать в авангарде образования в сфере прав человека»,- сказал продюсер фильма, со-руководитель отдела гастроэнтерлогии медицинского отдела Калифорнийского университета Эрик Эсраилян.

Первым директором нового Института станет профессор права Асли Бали.

«Армяне не сосредоточены только на собственной истории. Мы хотим, чтобы люди научились у истории, чтобы эти знания были полезны для других»,- сказал Эрик Эсраилян.

О том, что фильм снят при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна, стало известно в день его смерти. Фильм снят на киностудии Survival Pictures.

Главные герои картины: Майк (Оскар Айзек) уехавший в Константинополь изучать медицину, фотожурналист Крис Майер (Кристиан Бейл) прибывший в Османскую империю для освещения геополитических событий и учившаяся в Париже армянская художница Анна (Шарлотта ле Бон). Любовная история Криса и Анны разворачивается на фоне Геноцида национальных меньшинств в Османской империи в годы Первой мировой войны. Когда Майк встречается с Анной, между ними вспыхивает искра генетической памяти, и Анна становится объектом соперничества двух мужчин. Когда Турция присоединяется к Германии, и в Османской империи начинается истребление нацменьшинств, каждому в этом треугольнике приходится сделать свой выбор и найти путь спасения.