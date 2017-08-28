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Бако Саакян принял начальника государственной службы социального обеспечения министерства труда и социальных вопросов Республики Армения Ованнеса Саакяна


28 августа Президент Республики Арцах Бако Саакян принял начальника государственной службы социального обеспечения министерства труда и социальных вопросов Республики Армения Ованнеса Саакяна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

На встрече, в которой принял участие министр труда и социальных вопросов Республики Арцах Самвел Аванесян, были обсуждены вопросы, касающиеся сферы социального обеспечения и сотрудничества двух армянских государств в этой области.

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