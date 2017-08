Кендрик Ламар завоевал премию MTV Video Music •Awards в шести номинациях

Рэпер Кендрик Ламар стал обладателем престижной премии MTV Video Music Awards в шести номинациях, добившись лучшего показателя среди всех соискателей. При этом звание лучшего исполнителя 2017 года присуждено британскому поп-певцу Эду Ширану, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

34-я церемония вручения MTV Video Music Awards завершается в воскресенье в Инглвуде (штат Калифорния).

Видеоклип Ламара Humble был выдвинут на соискание премии в восьми категориях, включая самую престижную - "Лучший видеоклип года". На эту номинацию претендовали канадец The Weeknd с клипом Reminder, американец Бруно Марс с 24K Magic, канадка Алессия Кара с композицией Scars To Your Beautiful и диджей Халид с видео Wild Thoughts, в котором снялись Рианна и Брайсон Тиллер.

Лучшим исполнителем признан Эд Ширан. За звание также боролись Кендрик Ламар, Бруно Марс, The Weeknd, новозеландская исполнительница Лорд и американка Ариана Гранде.

Награда в категории "Лучшее поп-видео" вручена американской группе Fifth Harmony в дуэте с рэпером Гуччи Мэйном.

В одной из самых престижных номинаций - "Лучшее хип-хоп видео" - Ламару уступили Биг Шон (Bounce Back), Чанселор Беннетт (Same Drugs).

Самая большая неудача постигла Кэти Перри. Ее ролик Chained to the Rhythm был номинирован в четырех категориях, включая "Лучшее поп-видео" и "Лучшие визуальные эффекты". В итоге Перри осталась без наград и покидает Калифорнию с пустыми руками.