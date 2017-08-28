Опрос: уровень поддержки президента Южной Кореи вырос до 73,9%

Уровень поддержки президента Республики Корея Мун Чжэ Ина вырос на текущей неделе, достигнув 73,9%. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник социологическое агентство Realmeter.

"Согласно результатам опроса, проведенного в период с 21 по 25 августа среди 2,5 тыс. жителей разных регионов страны, три четверти взрослых граждан одобряют деятельность Мун Чжэ Ина на посту президента. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 19,7%", - отмечает Realmeter.

По его данным, деятельность правящей Демократической партии "Тобуро" одобряют 51,8% опрошенных. Консервативную Корейскую партию свободы поддерживают 14,9% опрошенных, партию "Парын" - 6,8%, Народную партию - 6,7%, Партию Справедливости - 6,2%.

Статистическая погрешность при обработке данных составляет 1,9% при уровне достоверности 95%.