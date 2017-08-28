Католикос Гарегин Второй и председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде обсудят в Москве карабахскую проблему

Католикос Гарегин Второй и председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в сентябре встретятся в Москве. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал директор информационной системы Св. Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян.

«По предварительным сведениям, встреча состоится в Москве, 8-го сентября. Будут обсуждаться вопросы карабахского конфликта и мира в регионе»,- сказал директор информационной системы Св. Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян.

Встреча организована при посредничестве патриарха РПЦ Кирилла.