На трассе Ереван-Армавир произошло ДТП: один погибший, трое раненых

В Армавирской области Армении произошло ДТП.



Около 09:15 на 25-м километре трассы Ереван-Армавир столкнулись два автомобиля марки "ВАЗ 2106". Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, в результате аварии имеются один погибший, трое раненых.

На место прибыли спасатели, сотрудники Дорожной полиции, оперативная группа полицейских и следователи.По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам части 2-й статьи 242-й (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Армении.