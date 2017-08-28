Время в Ереване: 11:07:36,   28 Август

На трассе Ереван-Армавир произошло ДТП: один погибший, трое раненых


В Армавирской области Армении произошло ДТП.

Около 09:15 на 25-м километре трассы Ереван-Армавир столкнулись два автомобиля марки "ВАЗ 2106". Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, в результате аварии имеются один погибший, трое раненых.

На место прибыли спасатели, сотрудники Дорожной полиции, оперативная группа полицейских и следователи.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам части 2-й статьи 242-й (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Армении. 

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации