Главы МИД Армении и Казахстана обменялись поздравлениями в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между обеими странами

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов обменялись посланиями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республики Казахстан.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении, в своем послании министр иностранных дел Налбандян коснулся исторической важности установления дипломатических отношений, что положило начало современному этапу развития армяно-казахстанских связей, основанных на отношениях дружбы и взаимной симпатии народов наших стран, которым не одно столетие.

Министр Налбандян высоко оценил наработанную солидарную договорно-правовую базу двустороннего взаимодействия, поддерживаемый высокий политический диалог, а также созданные эффективные механизмы последовательного продвижения взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

В заключении своего послания Эдвард Налбандян выразил уверенность, что совместные усилия внешнеполитических ведомств наших государств будут и впредь служить интересам упрочения дружбы наших народов, содействовать выводу отношений Армении и Казахстана на более высокий уровень межгосударственного партнерства.

В своем послании министр иностранных дел Казахстана отметил, что за прошедшие четверть века двум странам удалось выстроить прочную и всеобъемлющую систему двустороннего взаимодействия, основанную на взаимном уважении и равноправном партнерстве.

Кайрат Абдрахманов выразил надежду на то, что Казахстан и Армения продолжат тесное сотрудничество на всех уровнях межгосударственного взаимодействия, а предстоящие совместные мероприятия придадут дополнительный импульс углублению казахстанско-армянских отношений.

В заключении своего послания министр иностранных дел Казахстана выразил уверенность, что традиционно дружественные отношения будут и впредь неуклонно развиваться и крепнуть в интересах братских народов двух государств.