Номер журнала Elle с Брижит Макрон на обложке побил 10-летний рекорд продаж

Номер журнала Elle, посвященный супруге французского президента Брижит Макрон, стал самым продаваемым выпуском издания за последние десять лет. Читатели по всему миру приобрели уже более полумиллиона экземпляров. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в воскресенье газета Le Journal du Dimanche, принадлежащая, как и Elle, французскому медиа-холдингу Lagardere.

Номер Elle с эксклюзивным 10-страничным интервью первой леди Франции и ее фотографией на обложке вышел еще 18 августа. Число приобретенных номеров журнала составило 530 тыс., в интернете разговор с первой леди прочитали более 30 млн человек.

Макрон поделилась с читателями историей своей любви с нынешним главой государства, рассказала о первых днях в Елисейском дворце.

Le Journal du Dimanche отмечает, что номер имел успех не только во Франции, но и в других странах, в особенности в США и Германии.



