На ряде улиц Еревана скорость движения будет ограничена до максимально допустимых 40 км/час

Дорожная полиция сообщает, что в связи с началом учебного года в школах Армении, на улицах Орбели, Авета Аветисяна, Наири Заряна, Рубинянца, Тиграна Петросяна, Арташисян и Закария Канакерци с 30-го августа – как и раньше, вновь в рабочие дни, с 8 до 18 часов будет ограничена до максимально допустимых 40 км/час, вместо 60 км/час.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, соответственно будут настроены и радары скорости, установленные на указанных улицах.