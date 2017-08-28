Армянские пожарные-спасатели продолжили свои действия по пожаротушению в Боржомском ущелье в Грузии

Армянские пожарные-спасатели МЧС Армении возобновили с утра 27-го августа свои действия по пожаротушению в Боржомском лесу в Грузии.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на месте работал 1 боевой расчет.

Ранее сообщалось, что колонна армянских пожарных-спасателей благополучно доехала до края Самцхе-Джавахк в Грузии и дислоцировалась в населенном пункте Цахвери. Получив задания и проведя разведку на выделенных им участках, армянские пожарные-спасатели приступили к пожаротушению в Грузии.

20 августа в заповедном лесу «Харагаули» в Боржомском ущелье возник пожар. По предварительным данным, сгорело около 5 га .

Через офис гуманитарной помощи ООН власти Грузии обратились к международному сообществу помочь в тушении пожара.

По указанию президента РА и соответствующему распоряжению премьер-министра РА МЧС Армении оперативно организовало помощь соседней Грузии

22 августа в 16.30 часов в Грузию отправились 57 спасателей: 8 пожарно-спасательных и 1 спасательная машина МЧС РА, 1 машина Кризисного медцентра и 1 передвижной пульт управления, который поможет для координации действий на месте – в тушении пожара в Боржомском ущелье.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который находится в зоне стихийного бедствия, выразил благодарность Армении, Азербайджану, Турции и Беларуси за помощь в тушении пожара в Боржомском ущелье.