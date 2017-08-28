Разведка по обнаружению остаточных очагов пожара в заповеднике «Хосровский лес» продолжается. По положению на 10:10 28-го августа на территории заповедника «Хосровский лес» активных очагов не имеется. На территории заповедника «Хосровский лес» установлено круглосуточное дежурство, в котором принимали участие 37 спасателей и 9 сотрудников лесничества, а также 5 сотрудников полиции.

Как сообщалось ранее, 12 августа, в 12:30 по ереванскому времени, в Спасательную службу министерства по чрезвычайным ситуациям Армении поступило сообщение о том, что на территории государственного заповедника «Хосровский лес» вспыхнул пожар, который в последующие дни стремительно распространялся. В работы по тушению огня были подключены природоохранные и Вооруженные силы, сотрудники полиции, представители государственных организаций и частных компаний, местное население. Днем 13 августа к тушению пожара был подключен военный вертолет Минобороны РА, а глава МЧС Армении Давид Тоноян обратился к российскому коллеге Владимиру Пучкову с просьбой об оказании содействия и предоставлении специального самолета для участия в работах по тушению пожара. Работа по тушению остаточных очагов пожара продолжалась до 27-го августа. На территории заповедника «Хосровский лес» установлено круглосуточное дежурство, в котором принимают участие спасатели и сотрудники лесничества, а также сотрудники полиции Армении.

Ранее глава МЧС Армении сообщил, что вспыхнувший в заповеднике лесной пожар стал самым крупным в республике за последнюю четверть века. А министр охраны природы РА Арцвик Минасян заявил, что пожар, охвативший территорию государственного заповедника «Хосровский лес» в Армении, распространялся стремительно, и оперативные действия оказались безрезультатными как ввиду характеристик самой местности, так и исходя из климатических особенностей. «Пожар охватил значительную часть заповедника, что в экологическом плане считается чрезвычайно большим ущербом. Ущерб нанесен как флоре, столетним деревьям, так и животному миру», – заявил министр.