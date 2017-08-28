Занятия в 283 школах Хьюстона прекратят до 5 сентября из-за шторма

Порядка трехсот школ в городе Хьюстон (штат Техас) решено закрыть на неделю, начиная с 28 августа. Проводить занятия слишком опасно в условиях последствий шторма "Харви", сообщила в воскресенье администрация района образовательных учреждений города.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oна объединяет 283 средних школы Хьюстона, в которых учатся 213 тыс. подростков. "Наши кампусы и преподавательские помещения будут закрыты всю неделю из-за тропического шторма "Харви". Мы откроемся во вторник, 5 сентября", - уточнила администрация в своем Twitter.

Руководство школ считает "погодные условия слишком опасными, чтобы начинать занятия раньше" 5 сентября. "Многие из нас будут заниматься ликвидацией урона, нанесенного "Харви". Как результат, все школьные и административные учреждения будут закрыты целую неделю", - отмечается в сообщении.

Американские СМИ называют наводнение в Хьюстоне катастрофой. В минувшую субботу в этом четвертом по величине городе США выпало 508 мм осадков, а в ближайшие дни этот показатель может возрасти вдвое, прогнозирует Национальная метеорологическая служба США. От жителей Хьюстона и его пригородов на телефон службы спасения 911 поступило свыше двух тысяч звонков. Спасательные службы пришли на помощь более 1,2 тыс. человек.

В городе закрыта часть больниц, аэропорт Хобби перестал принимать и отправлять рейсы до 30 августа. В округах Форт-Бенд, Хэррис, Бразория и Галвестон "затопление носит катастрофический характер, условия потенциально опасны для жизни", предупредил Национальный центр наблюдения за ураганами.

AP Photo/Eric Gay