Мексика не будет платить за строительство стены на границе с США

Правительство Мексики не собирается финансировать строительство стены на границе с США, как предлагает американский президент Дональд Трамп. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, соответствующее заявление размещено в воскресенье на сайте МИД страны.

"Как всегда подчеркивало правительство Мексики, наша страна ни при каких обстоятельствах не будет платить за строительство стены или другого физического барьера на территории США вдоль мексиканской границы ", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье Трамп назвал Мексику страной с "одним из самых высоких уровней преступности" и вновь напомнил о необходимости возведения стены.





