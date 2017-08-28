Умер режиссер Антон Агаянц

Министерство культуры Армении с глубоким прискорбием сообщает, что на 77-м году жизни в Ереване умер режиссер, заслуженный деятель искусства Армении, профессор Антон Агаянц.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства культуры Армении, панихида состоится 28-го августа, в 18:00, в ритуальном зале «Люар», около Шаумянского кладбища. Последнее прощание - 29-го августа, в 13:00, там же.

Антон Агаянц родился в Ленинграде. Учился в Ереванском театральном институте, затем – в аспирантуре Ленинградской академии театрального искусства.

С 1963-го года работал на Общественном телевидении Армении. В телевизионной театральной студии он поставил спектакли «Синьор Папагатто», «Мовсес-апер», «Жители пещеры», «Слуга двух господ», «Умирающая флора» и др.

Преподавал в Ереванском театральном институте, в Ереванском педагогическом университете имени Абовяна, где был профессором факультета культуры.

Его супругой была актриса и диктор Нонна Зотова.