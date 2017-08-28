СМИ узнали о планах Трампа снять ограничения на оружие для полиции

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос об отмене ограничений на оснащение полиции армейским оружием. Как передает Арменпресс, об этом сообщили американские СМИ. Агентство Associated Press, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении документ, пишет, что Трамп намерен издать указ, отменяющий введенные предыдущим президентом страны Бараком Обамой директивы, которые запрещают полиции иметь на вооружении бронетранспортеры, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое и другое оружие, которым оснащена армия.

В проекте документа указывается, что эта мера поможет правоохранителям "лучше защищать общественный порядок и сократить число преступлений".