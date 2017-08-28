Иран ожидает в ближайшее время визит президента Турции

В Тегеране ожидают в ближайшее время визит президента Турции Тайипа Эрдогана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

"В ближайшем будущем стоит ожидать визит господина Эрдогана в Тегеран, мы объявим об этом, как только будут определены обстоятельства и дата этой поездки", — приводит агентство ILNA слова представителя иранского МИД.

Ранее сообщалось, что глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Бакери в ходе визита в Турцию встретился с президентом страны Тайипом Эрдоганом, основной темой встречи стало сотрудничество в разрешении кризисов в Сирии и Ираке.

Представитель иранского МИД отметил, что переговоры Бакери с Эрдоганом в Анкаре по двусторонним вопросам прошли "весьма хорошо", но не сообщил об их результатах.