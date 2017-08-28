Пожар в Боржомском ущелье Грузии полностью ликвидирован

Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили заявил, что пожар в Боржомском ущелье ликвидирован полностью, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Пожар полностью ликвидирован. Часть живой силы и техники остаются в зоне стихии, чтобы риски были бы сведены к минимуму и какой-либо очаг не проснулся", - сказал Г.Мгебришвили журналистам вечером в воскресенье.

По словам министра, возглавляющего чрезвычайный штаб по ликвидации пожара, на месте остаются около тысячи сотрудников МВД Грузии (пожарные-спасатели и сотрудники департамента по особым поручениям), а также рота Минобороны. "Здесь же 50 сотрудников компаний, подведомственных Минэнерго, на месте остается и техника", - сказал Г.Мгебришвили.

При этом он отметил, что завтра утром Грузию покинет прибывшая из Азербайджана и Армении помощь в виде живой силы и спецтехники, сообщив, что в зоне стихии сейчас находятся один грузинский вертолет и один - белорусского МЧС, остальные уже покинули территорию республики.

Пожар в Боржомском ущелье начался днем 20 августа. Согласно предварительным данным, за эти дни сгорело порядка 100 га уникального леса.