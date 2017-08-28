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Турция отходит от европейских ценностей: министр ИД Германии


Министр  ИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что правительство  Турции отходит от Европы и основных европейских ценностей. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  Deutsche Welle, ссылаясь на его заявление, сделанное на встрече с журналистами в день открытых дверей правительства Германии.

Министр  ИД Германии Зигмар Габриэль напомнил, что многие интеллигенты, журналисты и ученые остались без родины из-за политики Эрдогана, и Германия должна им помочь и протянуть руку.

 «Мы не хотим, чтобы Эрдоган переносил свои внутриполитические проблемы в Германию и сеял вражду между людьми»,- сказал министр  ИД Германии Зигмар Габриэль.

Ранее президент Турции Эрдоган назвал ХДС, СДП и партию Зеленых Германии «врагами Турции», призвав граждан Германии турецкого происхождения не голосовать за эти партии на предстоящих выборах.

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