Техас ожидает продолжение разгула стихии и визит Трампа

Американский штат Техас готовится к новой волне сильных дождей и наводнений после мощного урагана "Харви". По словам губернатора штата Грэма Эббота, уровень осадков может стать рекордным за всю историю, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Тем временем, президент США Дональд Трамп готовится нанести визит во вторник в Техас, о чем в воскресенье сообщила его пресс-секретарь Сара Сандерс.

Национальная метеослужба (NWS) сообщила, что тропический шторм "Харви" привел к катастрофическим наводнениям в одном из крупнейших городов американского штата Техас Хьюстоне в воскресенье. По их данным, в некоторых частях Хьюстона осадки составляют более 76 сантиметров, и в ближайшее время это число будет увеличиваться.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.

По словам Эббота, в настоящий момент в Техасе образовался "треугольник проходящих дождей", который затрагивает, в частности, такие города, как Хьюстон, Корпус-Кристи и Виктория. Он отметил, что "Техас должен быть готов к еще большему количеству осадков сегодня ночью". Эббот назвал обрушившийся на Техас дождь "историческим", если и "не рекордным за все время".

На помощь штату призваны 3 тысячи членов нацгвардии. Многих эвакуированных людей в настоящее время размещают во временных убежищах. В штате закрыты сотни автомагистралей.

Газета New York Times сообщила о пяти погибших.

Газета Wall Street Journal сообщила, что три крупных компании остановили работу нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в окрестностях города Хьюстон в Техасе.