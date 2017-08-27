Ованес Бачков отпраздновал первую победу на чемпионате мира по боксу







Как передает На проходящем в Гамбурге чемпионате мира по боксу представитель Армении Ованес Бачков (64 кг) в 1/8 финала победил Бегдаулета Ибрагимова из Казахстана со счетом 3:2.Как передает «Арменпресс» , ранее другой представитель Армении Карен Тонаканян (60 кг) в 1/16 финала победил австралийца Хари Гарсайда со счетом 3:2.