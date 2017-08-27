В составе сборной Армении произошли вынужденные изменения
Главный тренер сборной Армении Артур Петросян 22-го августа опубликовал список футболистов из чемпионата страны, приглашенных в национальную команду для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2018 против команд Румынии (1 сентября) и Дании (4 сентября).
Как передает «Арменпресс», в числе приглашенных был также голкипер «Ширака» Анатолий Айвазов. В связи с тем, что Айвазов отказался выступать за сборную Армении, тренерский штаб национальной сборной пригласил в команду голкипера «Гандзасар-Капана» Григора Меликсетяна, сообщает пресс-служба ФФА.
Тренировочный сбор национальной команды начнется 28-го августа.
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