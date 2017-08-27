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В надстройке  на крыше здания  по ул. Бабаджанян вспыхнул пожар


27 августа в 14:13 часов в  МЧС РА  поступил сигнал о том, что в жилой надстройке  на крыше здания № 89  по ул. Бабаджанян  вспыхнул пожар.

На место выехали 4 боевых расчета, пожарная  лестница группы  быстрого реагирования НЦКУ МЧС РА и инструктор психологической  службы.

Выяснилось, что огонь вспыхнул в жилой  надстройке на уровне 10 этажа и в  соседней шахте  лифта.

Пожар был локализован в 14:56 часов, потушен в 15:27.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, сгорели бытовые  предметы, стройматериалы, лакокрасочные вещества, ацетон – 25 л, 5 автошины. В  шахте  лифта  сгорел распределительный  щит, коробка проводов и хозяйственные предметы (в целом 80 кв/м).



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