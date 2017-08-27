В надстройке  на крыше здания  по ул. Бабаджанян вспыхнул пожар

27 августа в 14:13 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что в жилой надстройке на крыше здания № 89 по ул. Бабаджанян вспыхнул пожар.

На место выехали 4 боевых расчета, пожарная лестница группы быстрого реагирования НЦКУ МЧС РА и инструктор психологической службы.

Выяснилось, что огонь вспыхнул в жилой надстройке на уровне 10 этажа и в соседней шахте лифта.

Пожар был локализован в 14:56 часов, потушен в 15:27.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, сгорели бытовые предметы, стройматериалы, лакокрасочные вещества, ацетон – 25 л, 5 автошины. В шахте лифта сгорел распределительный щит, коробка проводов и хозяйственные предметы (в целом 80 кв/м).