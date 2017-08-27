В селе Кош сгорел два вагончика-времянки
27 августа в 09:59 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что в селе Кош Арагацотнской области горит дом.
Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, что возгорание произошло в 2-х вагончиках-времянках на 10-й улице.
Пожар был потушен в 10:46 часов.
Полностью сгорели деревянные части 1-й времянки (27 кв/м) и частично – 2-й времянки (около 2 кв/м).
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