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В Армении 28 августа-1 сентября ожидается  высокая степень пожароопасности  


МЧС РА предупреждает, что 28 августа-1 сентября в Армении сохранится высокая степень пожароопасности.

28 августа-1 сентября в Армении ожидается погода  без осадков высокая степень пожароопасности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в указанный период в республике ожидается погода  без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

28-29 августа температура повысится на 1-2 градуса.

В  Ереване также ожидается погода  без осадков.

 



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