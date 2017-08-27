В Армении 28 августа-1 сентября ожидается  высокая степень пожароопасности  

МЧС РА предупреждает, что 28 августа-1 сентября в Армении сохранится высокая степень пожароопасности.

28 августа-1 сентября в Армении ожидается погода без осадков высокая степень пожароопасности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в указанный период в республике ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

28-29 августа температура повысится на 1-2 градуса.

В Ереване также ожидается погода без осадков.