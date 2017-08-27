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Портреты  видных деятелей армянской  сцены останутся в СТД Армении


27 августа в  выставочном зале  КАРРЛЕВОНИ состоялось открытие  портретной  экспозиции нашего соотечественника из Ростова, скульптора, художника Нерсеса Киракосяна. Об этом Арменпресс сообщили в Союзе театральных деятелей Армении, добавив: «Представлены  графические работы художника последних лет. Присутствовали деятели культуры и искусства». 

«Идея  выставки родилась случайно. Я решил создать портреты  видных деятелей нашего театра, чтобы  их не забывали наши потомки. Я намерен продолжить эту  работу», - сказал Киракосян.

Председатель Союза театральных деятелей Армении Акоп Казанчян в знак  высокой оценки работ нашего соотечественника, наградил его Золотой медалью СТД.

«Уникальная  идея, о которой  я  узнал только в  прошлом году. Должен признаться, это весьма  щедрый  подарок, за что низкий  поклон автору. Очень надеюсь, выставка послужит цели, ведь, увы, наша молодежь преступно мало знает об армянском театре  и его видных деятелях и покровителях», - сказал Казанчян.

Выставка открыта до 6  сентября.



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