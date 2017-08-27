Портреты  видных деятелей армянской  сцены останутся в СТД Армении

27 августа в выставочном зале КАРРЛЕВОНИ состоялось открытие портретной экспозиции нашего соотечественника из Ростова, скульптора, художника Нерсеса Киракосяна. Об этом Арменпресс сообщили в Союзе театральных деятелей Армении, добавив: «Представлены графические работы художника последних лет. Присутствовали деятели культуры и искусства».

«Идея выставки родилась случайно. Я решил создать портреты видных деятелей нашего театра, чтобы их не забывали наши потомки. Я намерен продолжить эту работу», - сказал Киракосян.

Председатель Союза театральных деятелей Армении Акоп Казанчян в знак высокой оценки работ нашего соотечественника, наградил его Золотой медалью СТД.

«Уникальная идея, о которой я узнал только в прошлом году. Должен признаться, это весьма щедрый подарок, за что низкий поклон автору. Очень надеюсь, выставка послужит цели, ведь, увы, наша молодежь преступно мало знает об армянском театре и его видных деятелях и покровителях», - сказал Казанчян.

Выставка открыта до 6 сентября.