В результате взрыва на складе боеприпасов в Азербайджане ранены шесть человек

Шесть человек получили ранения в результате взрыва на складе оружия в воинской части Минобороны Азербайджана, сообщили агентству "Интерфакс" в Минздраве республики.

"Шесть человек получили легкие осколочные ранения. Они доставлены в Сиязяньский диагностический центр", - сказали в министерстве, не уточнив, являются ли раненые военными или гражданскими лицами.

Как передает “Арменпресс”, в свою очередь, местное информагентство APA сообщает, что снаряды, разлетевшиеся в результате взрыва, попали в близлежащие жилые дома.

"В результате попадания снарядов произошел пожар в нескольких жилых домах в поселке Гилязи Хызинского района. Пожарные бригады ведут борьбу с огнем", - сообщает APA со ссылкой на власти района.

Как сообщалось ранее, в результате пожара произошел взрыв на складе оружия воинской части Минобороны Азербайджана. Объявлена эвакуация жителей поселка Гилязи, Сталчай и других населенных пунктов, находящихся поблизости от места происшествия. Главное управление дорожной полиции (ГУДП) Азербайджана полностью ограничило движение транспорта в районе взрыва. Перекрыта часть дороги по направлению к азербайджано-российской госгранице. Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи не могут подойти к месту происшествия из-за пожара.

Данный инцидент говорит о том, что Азербайджан размещает не только свои воинские части, но и склады боеприпасов в населенных пунктах и рядом с ними.

Фото - rbc.ua