Состояние трех пострадавших в  ДТП на трассе  Спитак-Ванадзор оценено как средней тяжести

26 августа в 22:49 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что на трассе Спитак-Ванадзор у ресторана «Россия» произошло ДТП, в машинах заблокированы пассажиры. Необходима помощь.

На место выехал боевой расчет и оперативная группа областной спасательской службы.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на 11 км трассы Спитак-Ванадзор магистрали М-3 автомобиль Opel Astra G с г/н 34 AA 992 (водитель К.С. 1973 г/р) съехал с проезжей части и скатился в овраг.

Спасатели вытащили из машины пассажиров А.С. (2001 г/р), А.Г. (1975 г/р) и водителя, которого доставили в Ванадзорский МЦ, где врачи оценили его состояние как средней тяжести.

Спасатели обесточили машину, закрутили вентиль газового баллона.