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Состояние трех пострадавших в  ДТП на трассе  Спитак-Ванадзор оценено как средней тяжести


26 августа в 22:49 часов в  МЧС РА  поступил сигнал о том, что на  трассе  Спитак-Ванадзор у  ресторана «Россия» произошло ДТП, в  машинах заблокированы  пассажиры. Необходима помощь.

На место выехал боевой расчет и оперативная группа областной  спасательской службы.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на 11 км трассы  Спитак-Ванадзор магистрали М-3 автомобиль Opel Astra G с г/н 34 AA 992  (водитель К.С. 1973 г/р) съехал с проезжей  части и скатился в  овраг.

Спасатели вытащили из машины пассажиров А.С. (2001 г/р), А.Г. (1975 г/р) и водителя, которого доставили в  Ванадзорский МЦ, где врачи оценили его состояние как средней тяжести.

Спасатели обесточили машину, закрутили вентиль газового баллона.

 



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