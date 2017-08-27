Пострадавший в  ДТП на  пр. Исакова  пассажир выписан из больницы

26 августа в 22:39 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что на пр.Исакова недалеко от посольства США произошло ДТП – столкнулись 3 машины. Необходима помощь.

На место выехал боевой расчет.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что столкнулись автомобили Opel Astra G с г/н 34 AN 129 (личность водителя не установлена) и Opel Astra G с г/н 30 OS 211 (водитель А.М.), в результате чего пассажир С.Г. госпитализирован в МЦ «Эребуни», где получил соответствующую помощь и был выписан.

Спасатели обесточили Opel Astra G с г/н 30 OS 211.