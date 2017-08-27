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Указом Президента  Арцаха Артак Бишарян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги"


27 августа около 02:30 часов в Степанакертском военном госпитале скончался тяжело раненный  противником контрактный военнослужащий Армии обороны  Арцаха Артак Бишарян (1991 г/р).

Об этом Арменпресс стало известно с официального сайта Министерства обороны  Арцаха. Для  выяснения обстоятельств проводится следствие. 

Министерство обороны  Арцаха разделяет тяжелую боль утраты и выражает соболезнование семье, родным и близким погибшего.

27 августа Президент Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Нагорно-Карабахской Республики, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны НКР Артак Бишарян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги".



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