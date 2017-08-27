27 августа около 02:30 часов в Степанакертском военном госпитале скончался тяжело раненный противником контрактный военнослужащий Армии обороны Арцаха Артак Бишарян (1991 г/р).

Об этом Арменпресс стало известно с официального сайта Министерства обороны Арцаха. Для выяснения обстоятельств проводится следствие.

Министерство обороны Арцаха разделяет тяжелую боль утраты и выражает соболезнование семье, родным и близким погибшего.

27 августа Президент Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Нагорно-Карабахской Республики, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны НКР Артак Бишарян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги".