Пожар  на склоне горы  Хуступ близ села Дзагедзор самопроизвольно потух

26 августа в 12:23 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что в лесу на склоне горы Хуступ видны клубы дыма.

На место выехали 17 пожарных-спасателей.

Выяснилось, что на склоне горы недалеко от села Дзагедзор горит участок, покрытый травой, есть опасность распространения пожара.

Было установлено дежурство.

До приезда пожарных-спасателей огонь самопроизвольно потух. Сгорело 10 га травяного участка.



