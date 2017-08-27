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Пожар  на склоне горы  Хуступ близ села Дзагедзор самопроизвольно потух


26 августа в 12:23 часов в  МЧС РА  поступил сигнал о том, что  в лесу  на  склоне горы Хуступ видны клубы  дыма.

На   место выехали  17 пожарных-спасателей.

Выяснилось, что на склоне горы недалеко от села  Дзагедзор горит участок, покрытый травой, есть опасность распространения  пожара.

Было установлено дежурство.

До приезда пожарных-спасателей огонь самопроизвольно потух. Сгорело 10 га травяного участка.




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