Президент Арцаха и министр НО РА обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования и науки
26 августа Президент Республики Арцах Бако Саакян принял министра образования и науки Республики Армения Левона Мкртчяна.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в ходе встречи, в которой принял участие министр образования, науки и спорта НКР Слава Асрян, были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских республик в сфере образования и науки.
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