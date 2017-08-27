Президент  Арцаха и министр НО РА обсудили вопросы  сотрудничества  в сфере образования и науки

26 августа Президент Республики Арцах Бако Саакян принял министра образования и науки Республики Армения Левона Мкртчяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в ходе встречи, в которой принял участие министр образования, науки и спорта НКР Слава Асрян, были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских республик в сфере образования и науки.