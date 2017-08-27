Время в Ереване: 11:07:36,   27 Август

Президент  Арцаха и министр НО РА обсудили вопросы  сотрудничества  в сфере образования и науки


26 августа Президент Республики Арцах Бако Саакян принял министра образования и науки Республики Армения Левона Мкртчяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в ходе встречи, в которой принял участие министр образования, науки и спорта НКР Слава Асрян, были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских республик в сфере образования и науки.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации