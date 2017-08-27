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Праздник армянской культуры прошел в Минске


На территории Верхнего города в Минске 26 августа прошел праздник армянской культуры "Золотой абрикос". Организаторами выступили Минский городской исполнительный комитет, Минское городское армянское культурно-просветительское общество "Айастан" при содействии посольства Армении в Беларуси.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на белорусское ИА Белта, на празднике присутствовали председатель Мингорисполкома Андрей Шорец и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Республике Беларусь Олег Есаян.

На "Золотом абрикосе" выступил ансамбль армянского танца и песни "Эребуни", был проведен показ мод, гости праздника армянской культуры смогли насладиться  приготовленными на месте блюдами армянской кухни и дарами, выращенными на армянской земле тружениками села.



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