Праздник армянской культуры прошел в Минске

На территории Верхнего города в Минске 26 августа прошел праздник армянской культуры "Золотой абрикос". Организаторами выступили Минский городской исполнительный комитет, Минское городское армянское культурно-просветительское общество "Айастан" при содействии посольства Армении в Беларуси.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на белорусское ИА Белта, на празднике присутствовали председатель Мингорисполкома Андрей Шорец и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Республике Беларусь Олег Есаян.

На "Золотом абрикосе" выступил ансамбль армянского танца и песни "Эребуни", был проведен показ мод, гости праздника армянской культуры смогли насладиться приготовленными на месте блюдами армянской кухни и дарами, выращенными на армянской земле тружениками села.