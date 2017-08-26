Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Бельгии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

32-летний британец повторил рекорд семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера по количеству выигранных квалификаций. На счету обоих теперь по 68 побед.





