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Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по победам в квалификациях "Формулы-1"


Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Бельгии. Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

32-летний британец повторил рекорд семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера по количеству выигранных квалификаций. На счету обоих теперь по 68 побед.





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