Анонс мероприятий на 28 августа
17:27, Август 26, 2017
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- 17:32 Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по победам в квалификациях "Формулы-1"
- 17:27 Анонс мероприятий на 28 августа
- 17:18 В Одесской области избили главного редактора местной газеты
- 17:00 Обнаружено тело мужчины, пропавшего без вести при падении автобуса в море на Кубани
- 16:51 Президент Серж Саргсян посетил учебно-спортивный комплекс СДЕ «Юный еркрапа»
- 16:41 27-31 августа в Армении ожидается высокая степень пожароопасности
- 15:55 Гюмрийский тренер удостоился звания Золотого призера УЕФА в детско-юношеском футболе
- 15:40 В Брюсселе солдаты убили напавшего на них с криком «Аллах акбар!»
- 15:03 Армения приветствует признание Геноцида армян штатом Айова
- 14:26 Советник Трампа Себастьян Горка больше не будет работать в Белом доме
- 14:18 Борец Георгий Кетуев стартовал на ЧМ с победой
- 13:51 В первом поединке на ЧМ Григор Григорян потерпел поражение
- 13:45 Упавший в море на Кубани автобус принадлежит частному лицу
- 13:25 Гематологический центр планирует трансплантировать стволовые клетки еще 3 пациентам
- 12:26 За прошедшую неделю ситуация на линии соприкосновения была относительно спокойная
- 12:07 Вклад армянских пожарных значителен – премьер Грузии посетил лагерь армянских спасателей в Боржоми
- 11:42 Введены некоторые ограничения в движение на трассе Ереван-Севан
- 11:39 С 2018г. планирование общинных бюджетов будет под жестким контролем – премьер провел совещание в Гегаркунике
- 11:39 Талант Мхитаряна в этом году более усовершенствуется – Моуриньо
- 11:08 Борцы вольного стиля продолжают борьбу на ЧМ
- 10:51 Европейские индексы - 25-08-17
- 10:48 Американские индексы - 25-08-17
- 10:46 Цены на цветные металлы - 25-08-17
- 10:44 Цены на драгоценные металлы - 25-08-17
- 10:42 Цены на нефть - 25-08-17
- 25.08-20:52 Анонс мероприятий на 26 августа
- 25.08-19:57 Болгарская журналистка требует расследования ООН относительно международных преступлений Алиева
- 25.08-19:25 Президент Республики Арцах Бако Саакян отметил необходимость качественного и своевременного строительства магистрали Варденис-Мартакерт
- 25.08-18:45 Пресс-секретарь считает странным заключение СМИ о состоянии здоровья председателя Конституционного суда
- 25.08-18:16 Ара Баблоян высоко ценит позицию президента Армении во внешнеполитических вопросах
- 25.08-17:58 СМИ: число погибших при нападении на мечеть в Кабуле превысило 20 человек
- 25.08-17:53 МИД Польши считает ошибочным мнение президента Франции об изоляции страны
- 25.08-17:50 Борец Леван Берианидзе поборется за бронзовую медаль ЧМ
- 25.08-17:50 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-08-17
- 25.08-17:48 Азиатские индексы - 25-08-17
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